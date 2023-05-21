شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعود لحسابات كولر ويقود هجوم الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إعادة محمد شريف مهاجم الفريق لقيادة هجوم الأحمر فى المباريات المقبلة، من أجل تجهيزه جيداً، بعدما غاب عن الظهور أساسياً في المباريات الأخيرة لاعتماد الجهاز الفني على محمود عبد المنعم "كهربا".

ويخوض الأهلى الفترة المقبلة عدة مباريات قوية فى بطولة الدوري، أولها أمام إنبي بعد غد، الثلاثاء، ثم طلائع الجيش 26 مايو، ثم سيراميكا 29 الشهر ذاته فى الدوري.

وتغلب الأهلى على الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال، وفاز الأحمر بهدف نظيف، الجمعة، سجله حسين الشحات فى لقاء الإياب باستاد القاهرة، بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسى تاو "هدفين" وكهربا "هدفاً".

ويلعب الأهلي نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يومى 4 و11 يونيو المقبل، ويلعب الأهلى مباراة الذهاب بالقاهرة، على أن تُقام مباراة العودة في المغرب.