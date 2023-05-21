شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات بطولة البحر المتوسط 2025 للكاراتيه، وتمت الموافقة على إقامة البطولة فى مصر، بناءً على طلب الاتحاد المصرى، خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للبحر المتوسط، والذى ترأسه السيد البشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولى، ورئيس اتحاد البحر المتوسط.

ويشارك لاعبو منتخب الكاراتيه فى بطولة البحر المتوسط التى تقام فى الفترة من 18 إلى 22 مايو الجارى ببعثة قوامها 39 لاعبا ولاعبة .

ورافق البعثة كل من عصام عبد الرؤوف رئيسا للبعثة و محمد الدهراوى رئيس الاتحاد وسيد نصر نائب رئيس الاتحاد.

يأتى سفر محمد الدهراوى رئيس الاتحاد وسيد نصر مع البعثة بدعوة من السيد البشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط للكاراتيه.