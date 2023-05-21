شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات شفهية وعملية فى ختام الرخصة التدريبية D1 و D2 بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُختتم اليوم، الأحد، فعاليات الرخصة التدريبية D1 وD2 بالإسكندرية، والتى انطلقت يوم 14 مايو الجاري، لأول مرة فى تاريخ مصر.

ويشهد اليوم الأخير للرخصة امتحانات عملية ونظرية فى كرة القدم والعلوم الصحية والإنسانية للمدربين، ويشرف عليها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، والدكتور هشام حمدون والكابتن وليد عطية".

ووجه الدكتور جمال محمد علي الشكر لفرع كره القدم بالإسكندرية وعامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، لتوفير كل سبل النجاح للدورة من ملاعب وقاعات وأجهزة وأدوات.

شملت الرخصة 64 ساعة تدريبية، بزيادة 4 ساعات عن الوقت الذى حدده الكاف "60 ساعة" في وقت سابق، وشارك فيها 60 مدربًا، تم تقسيمهم على مجموعتين، بواقع 30 مدربا في الرخصة التدريبية D1 ومثلها في الرخصة التدريبية D2.

وفتتح الدورة عامر حسين عضو اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، ويشرف على الدورة الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين.