شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة شنجن وجواز السفر أسباب هروب لاعب منتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية هروب أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب الموجودة فى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية، وذلك بعدما حقق المركز الثانى فى البطولة.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك عدة عوامل ساعدت اللاعب على الهروب بسهولة، منها تواجد جواز السفر معه، إضافة إلى حصوله على تأشيرة "شنجن" الخاصة بدخول الدول الأوروبية.

وأوضح مصدر مسئول أن رئيس البعثة خلال البطولة لم يقم بجمع جوازات السفر الخاصة بأفراد البعثة، كما هو متبع فى كل البطولات، بل منح كل فرد جواز السفر الخاص به، وبالتالي أصبحت مهمة اللاعب سهلة للهرب، بالإضافة إلى التأشيرة التى تمكنه من دخول أى بلد أوروبى دون الحاجة إلى تأشيرة.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من تحرير محضر، وإبلاغ مسئولي الرياضة فى مصر عن ملابسات الواقعة، وجار التحقيق فيها.

يذكر أن لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة ضمن لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى التابع لوزارة الشباب والرياضة.

ولا يٌعد بغدودة أول لاعب يهرب من اتحاد المصارعة، بل سبقه الكثيرون كان آخرهم محمد عصام الذى هرب خلال وجوده فى معسكر المنتخب بإيطاليا أغسطس الماضى، ومنهم أيضا أحمد حسن بوشا، وطارق عبد السلام، وغيرهم.