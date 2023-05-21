شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: لا نفكر فى مواجهة فيوتشر قبل الاتحاد وهدفنا تجهيز كل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق يضع كامل تركيزه فى الوقت الحالي على مواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري.

وقال السيد فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، مباراة الاتحاد لن تكون سهلة، تسلمنا مسؤولية الفريق فى فترة صعبة، والفريق يعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، اعتمدنا على لاعبين لم يشاركوا لفترة طويلة وكان هدفنا تجهيز الجميع.

وأضاف السيد، تنتظرنا مباراة صعبة وقوية أمام فيوتشر فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، لكننا نضع كل تركيزنا في الوقت الحالي على مواجهة الاتحاد في الدوري وفتحنا صفحة جديدة مع جميع اللاعبين وهدفنا منح الجميع الفرصة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق مدرب الفريق، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري، ومن المقرر أن يحسم ميمي عبد الرازق مصير العائدين من الإصابة، وفى مقدمتهم إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق، من المشاركة فى اللقاء المرتقب، وذلك عقب المران الأخير للفريق داخل معسكره بالإسكندرية، مساء اليوم.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى السادسة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.