شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود حمدى الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، بعد إصابته فى مواجهة الإسماعيلى بالدورى.

وقال أسامة فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الأشعة أثبتت إصابة "الونش" بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى.

وأشار الدكتور إلى أن اللاعب سيتم إجراء الجراحة فى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن الإجراء الطبي الذى سيتم مع إصابة "الونش" يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع فى مثل هذه الإصابات.