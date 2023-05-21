شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الوداد المغربى أمام الأهلى فى نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الوداد المغربي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بدون لاعبه حميد أحداد، بينما هناك ثنائي آخر مُهدد بالغياب عن الفريق المغربي فى إياب نهائي البطولة، حال الحصول على بطاقة صفراء فى مباراة الذهاب.

وسيغيب حميد أحداد، الذي سبق له قيادة هجوم الزمالك، عن ذهاب نهائي دوري الأبطال لحصوله على 3 بطاقات صفراء بعد دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، فيما يمتلك ثنائي الوداد "يحيى جبران وأمين أبو الفتح" بطاقتين صفراوتين، وحال حصول هذا الثنائي أو أحدهما على بطاقة ثالثة فى مباراة الذهاب سيغيب عن مباراة العودة.

ويلعب الأهلى مع من الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل فيما يقام لقاء العودة بالمغرب يوم 11 الشهر ذاتنه بإستاد محمد الخامس بالمغرب.

على صعيد متصل، يواجه حمدي فتحي ومروان عطية، ثنائي خط الوسط في الأهلى، شبح الغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال الحصول على بطاقة صفراء فى ذهاب نهائي البطولة القارية.

ويمتلك مروان عطية وحمدي فتحي بطاقتين صفراوتين منذ بداية مرحلة ربع نهائي دوري الأبطال، حيث نال مروان عطية بطاقتين صفراوتين فى ذهاب ربع النهائي ضد الرجاء المغربي بالقاهرة، وفى إياب نصف النهائي ضد الترجي بالقاهرة.

فيما نال حمدي فتحي البطاقتين الصفراوتين ضد الرجاء بالمغرب فى إياب ربع النهائي وفي ذهاب نصف النهائي ضد الترجي بتونس.

ويتعرض اللاعب الذي يحصل على 3 بطاقات صفراء للإيقاف لمباراة واحدة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي (كاف) ، علماً بأن البطاقات الصفراء تُلغى بعد نهاية دور المجموعات طالما لا تؤدي إلى إيقاف اللاعب.

وتغلب الأهلى على الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال بهدف نظيف أمس الأول، الجمعة، سجله حسين الشحات فى لقاء الإياب باستاد القاهرة ،بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بتونس بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسى تأو "هدفين" وكهربا "هدفاً".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز.