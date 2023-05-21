شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضع 40 لاعبًا تحت منظار معسكر المنتخب فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، 40 لاعباً كقائمة مبدئية للاختيار منها القائمة النهائية التى تدخل معسكر الفراعنة المقرر له أحد يومى 9 أو 10 من الشهر المقبل استعدادا لمواجهة غينيا.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل استعدادًا لمواجهة غينيا 14 يونيو من الشهر المقبل فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وأضاف محمد غرابة، أن لاعبى الأهلي سيتواجدون فى معسكر شهر يونيو عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومتواجدون ضمن اختيارات روي فيتوريا.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه الترجي فى العاشرة مساء اليوم الجمعة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب بتونس انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.