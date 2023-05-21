لماذا لا يصلح موسيماني لتدريب الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، يأتي ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مؤخرا مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتدريب الفريق، خلفا للبرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، الذي رحل في منتصف الموسم الحالي بعد تراجع النتائج والمستويات.

وعلى الرغم من تعاقد مسئولي الأبيض مع أوسوريو وتأكيدهم على استمراره مع الفريق وامتلاكه لمشروع كبير ومميز، إلا أن التقارير الواردة من جنوب أفريقيا تؤكد أن موسيماني مرشح لخلافته مع نهاية الموسم الحالي.

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ونشر موقع "العين" الإخباري بعض الأسباب التي قد لا تجعل بيتسو موسيماني الخيار الأمثل لتولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

قائمة الفريق

تضم قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددا محدودا من اللاعبين المميزين خلال الوقت الراهن، بقيادة الدولي أحمد سيد زيزو، بجانب الظهير الأيسر أحمد فتوح والمدافع محمود حمدي الونش، علما بأن الأخير تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي مؤخرا.

ويحتاج موسيماني لوجود مجموعة من اللاعبين الأكفاء، على غرار ما وجده في الغريم التقليدي الأهلي خلال عام 2020، ليُعيد الزمالك إلى المسار الصحيح ودرب الانتصارات ومنصة التتويج بالألقاب.

وفي حال تعاقد الزمالك مع المدرب الجنوب إفريقي مع وجود القائمة الحالية، ربما يلجأ موسيماني لتجربته مع نادي صن داونز، حين انتظر بضعة سنوات ليُكوّن فريقا قويا قاده للقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وربما هذا الوضع لا يتماشى مع ناد بحجم الزمالك، الباحث عن التتويج بالألقاب المحلية والقارية في كل موسم، ولا يطيق جمهوره الانتظار مثلما كان الحال في صن داونز.

مرتضى منصور

وفقا للموقع، فإن موسيماني معروف عنه بتصريحاته شبه اليومية، سواء من خلال وسائل الإعلام المحلية في بلاده، أو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويميل موسيماني أحيانا نحو الكشف عن كواليس ما يدور في الغرف المغلقة، وهي السياسة التي قد لا تتماشى مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وقد تُعجل برحيله مبكرا عن تدريب الفريق.

الدوري المصري

أضاف الموقع أنه على الرغم من أن الزمالك يسعى للعودة إلى منصات التتويج القارية، إلا أنه لن يقبل التهاون أيضا في الدوري المصري، وخسارته في كل موسم مع موسيماني.

ويقول بعض النقاد والمحللين أن موسيماني لا يُجيد إدارة المباريات أمام الفرق الدفاعية، التي تميل لهذا الأسلوب في الدوري المصري ضد الأهلي والزمالك تحديدا.

وخلال قيادته للنادي الأهلي، خسر موسيماني العديد من النقاط وفرّط في الدوري المصري مرتين على التوالي، في حدث نادر بتاريخ المسابقة، خلال عامي 2021 و2022، بسبب فشله في إدارة مبارياته مع فرق الوسط والمؤخرة.