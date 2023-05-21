شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب التايكوندو فى بطولة العالم بأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للكبار التى تقام بأذربيجان فى الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو المقبل، بقائمة تضم 12 لاعبا ولاعبة. وتضم القائمة كلا من: يوسف عصام، مصطفى فرج، إياد بركات، رامى عيسى، سيف عيسى، أحمد راوى، حبيبة محمد، جنى خطاب، شهد سامى، نادين عمرو، آية شحاتة، وميسون إيهاب.

ويرافق البعثة محمد شو مدير فنى، وأسامة السيد مدربا عاما، ومحمد مجدى مدربا، وقدرى المر أخصائى علاج طبيعى.

يذكر أن الثنائى محمد عادل ومى السيد حكما التايكوندو تأهلا إلى قائمة الحكام المرشحين لإدارة منافسات التايكوندو فى أولمبياد باريس 2024.