شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لمباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لخوض مباراة غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، خلال شهر يونيو المقبل.

س: ما هو موعد مباراة منتخب مصر وغينيا فى تصفيات أمم أفريقيا؟

ج: أخطر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصرى بإقامة المباراة يوم 14 يونيو المقبل فى ملعب مراكش بالمغرب.

س: متى يبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة غينيا؟

ج: أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا 14 يونيو من الشهر المقبل.

س: هل مازالت أزمة تعارض موعد مباراتى نهائى دورى الأبطال الأفريقى وغينيا قائمة؟

ج: لا.. وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا، بعد تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز، حيث توافق ذلك مع مصلحة منتخب مصر، نظرا لخوض لاعبي الأهلي الدوليين مباراة الإياب فى النهائي يوم 11 يونيو بالمغرب، وهو نفس البلد الذى يحتضن مباراة مصر وغينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية، ويأتي خوض الوداد لإياب المباراة النهائية على ملعبه فى مصلحة منتخب مصر، بدلا من سفر اللاعبين من جنوب أفريقيا للمغرب بعد المباراة حال تأهل فريق صن داونز.

س: هل يشهد المعسكر مباريات ودية؟

ج: لم يتم حسم الأمر حتى الآن، حيث تلقى اتحاد الكرة أكثر من عرض لخوض مباراة ودية فى معسكر يونيو ولكن لم يتم البت فى العروض.

س: ما هو موقف منتخبى مصر وغينيا فى المجموعة؟

ج: يمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.