شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن موقف ثنائى الأهلى قبل مواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، لمعرفة موقف ثنائي الفريق رامي ربيعة ورأفت خليل من الإصابة التى يعانى منها كل منهما مؤخراً.

ويعاني رامي ربيعة من جزع فى الكتف، فيما اشتكى رأفت خليل من آلام فى الحوض، ولم يشارك الثنائي فى التدريبات الجماعية للفريق على مدار الأيام الماضية.

ويستفسر كولر من طبيب الأهلي عن موقف ربيعة ورأفت خليل، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الثنائي سيواصل الغياب عن مباراة إنبي المقبلة فى الدوري على أقل تقدير.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة عدة مباريات قوية فى بطولة الدوري، أولها إنبي بعد غد، الثلاثاء، ثم طلائع الجيش يوم 26 مايو، ثم سيراميكا يوم 29 الشهر ذاته فى الدوري، بعدها يخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 4 و11 يونيو المقبل.

على صعيد آخر، استقر المدير الفني للنادى الاهلى على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-صفر أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا.