شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معين الشعباني مع سيراميكا بعد الرحيل لتدريب الترجي؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشكل رسمي، أبلغ التونسى معين الشعباني المدير الفنى لفريق سيراميكا إدارة النادى برغبته فى الرحيل لتولى القيادة الفنيه لفريق الترجى ودفع الشرط الجزائي، وعلى الفور دخل مسئولو نادى سيراميكا فى مفاوضات مع بعض المدربين لخلافته ومن الأسماء الأقرب للتواجد حلمى طولان وخالد جلال.

أعلن نادى الترجى التونسى تعيين معين الشعبانى المدير الفنى لفريق سيراميكا الحالى مديراً فنياً للفريق خلفاً لمواطنه نبيل معلول، الذى تقدم باستقالته عقب الخسارة من الأهلى فى مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3 / 0.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الترجى التونسى بيانا رسميا أكدت فيه أن الشعبانى سوف يعلن تعيينه اليوم، "عودة المدرب معين الشعباني إلى منزله".



معين الشعباني

وتولى معين الشعباني المسؤولية الفنية لسيراميكا فى 26 يناير الماضي، خلفاً لأحمد سامي مدرب الفريق السابق، وإجمالاً قاد الشعباني سيراميكا في 12 مباراة، حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.