7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كولر يعيد عمرو السولية لتشكيل الأهلى أمام إنبى فى الدورى، اتحاد الكرة يجهز تكريمًا لمنتخب الشاطئية بعد التتويج بكأس العرب.

كولر يعيد عمرو السولية لتشكيل الأهلى أمام إنبى فى الدورى

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على عودة عمرو السولية نجم خط وسط الفريق للمشاركة فى التشكيل الأساسى بمباراة إنبى المقبلة.

اتحاد الكرة يجهز تكريمًا لمنتخب الشاطئية بعد التتويج بكأس العرب

يُجهز مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تكريما كبيرا لمنتخب الشاطئية بعد إنجاز التتويج بلقب كأس العرب الذى أقيم بالسعودية واختتمت منافساته أمس بفوز شاطئية الفراعنة على عمان في النهائي.

"ونش" الزمالك يترقب وصول تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي ينتظر محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية بعد قطع الرباط الصليبى فى القدم اليسرى، خلال مشاركته في مواجهة الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، ولم يستطع الونش استكمال المباراة بسبب الإصابة. يفتقد فريق المقاولون العرب خدمات لاعبه أحمد عاطف "قطة"، فى المباراة المرتقبة أمام طلائع الجيش المقرر لها غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري وذلك بسبب الإيقاف، لتلقيه 3 إنذارات.

مكافآت إجادة فى الأهلي بعد الإطاحة بالترجى والتأهل لنهائى أفريقيا

قرر مسئولو النادى الأهلي صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق عقب التأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى بمجموع المباراتين 4-0. وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1- صفر أحرزه حسين الشحات، بعدما سبق وفاز فى تونس بنتيجة 3-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف لمحمود كهربا.

كولر يطبق سياسة التدوير فى الأهلى استعداداً لنهائى دورى أبطال أفريقيا

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا .

المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه ومتابعته لمشروع بناء الاستاد