شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف موقف حسن على من المشاركة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد، المدرب العام للنادي المصري، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حسن علي لاعب الفريق مازال يخضع لبرنامجه التأهيلي بمعسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب استعداداً لمواجهة الاتحاد، موضحا أن اللاعب لن يكون ضمن قائمة المباراة، ولكنه يتواجد بالمعسكر لاستكمال الجاهزية الفنية.

وابتعد حسن علي عن المشاركة مع المصري في المباريات الأخيرة بسبب إصابته بتمزق فى منشأ العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، ليغيب عن المشاركة فى المباريات، قبل أن ينتظم فى مران المصرى استعدادا للاتحاد.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق مدرب الفريق، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري، ومن المقرر أن يحسم ميمي عبد الرازق مصير العائدين من الإصابة، وفى مقدمتهم إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق، من المشاركة فى اللقاء المرتقب، وذلك عقب المران الأخير للفريق داخل معسكره بالإسكندرية، مساء اليوم.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى السادسة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.