شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يقترب من تدريب سيراميكا وجلسة للاتفاق على بنود التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولي سيراميكا يعقدون جلسة مع حلمى طولان لتولى تدريب الفريق خلال الفترة القادمة خلفاً لـ معين الشعبانى، الذى رحل لتدريب الترجى التونسى.

وبات حلمى طولان قريباً من تولى تدريب سيراميكا حيث يضع الطرفان الرتوش النهائية على بنود الاتفاق والتعاقد لإنهاء الأمور بشكل رسمي.

وتولى معين الشعباني المسؤولية الفنية لسيراميكا فى 26 يناير الماضي، خلفاً لأحمد سامي مدرب الفريق السابق، وإجمالاً قاد الشعباني سيراميكا في 12 مباراة، حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.