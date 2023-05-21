شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلي فى آخر ظهور بالدورى قبل مواجهة إنبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مجدداً فى مباريات الدوري المصري مساء الثلاثاء المقبل بمواجهة إنبى فى الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وفاز الأهلى على سموحة بهدفين دون رد فى الجولة 26 للمسابقة فى 17 أبريل الماضى سجلها محمد شريف ومحمود كهربا، بينما تعرض محمد الشناوى حارس المرمى للطرد.

وتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى وضرب موعداً مع الوداد المغربى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التي أقيمت باستاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

بدأ كولر رحلة استكشاف فريق إنبى بمشاهدة آخر 5 مباريات له فى مسابقة الدوري الممتاز، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن تحقيق انتصار جديد ضمن خطة استعادة درع الدوري الغائب عن الخزائن الحمراء فى آخر موسمين.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.