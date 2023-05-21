شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لمواجهة العراق فى البطولة الأفرو آسيوية لقصار القامة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لقصار القامة لمواجهة نظيره العراقى، غدا الاثنين، فى الجولة الأولى من منافسات البطولة الأفروآسيوية 2023، التى تستضيفها المدينة المغربية الدار البيضاء، خلال الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجارى.

ويشارك المنتخب المصري لقصار القامة فى البطولة، بجانب كل من المغرب "البلد المضيف" والعراق والأردن ولبنان وفلسطين، كما تم توجيه الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وتأتي البطولة الأفروآسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 16 فردا، ويترأس البعثة على شعبان مدير المنتخب، ويقود المنتخب فنيًا محمد البيضا، و محمود الحضري مدرب.

قائمة منتخب لقصار القامة تضم كلا من، أحمد عبد الرازق، وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود ممدوح سعيد، وحراسة المرمى سعيد الخرباوي وعماد جودة.