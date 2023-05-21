الزمالك يعلن التشخيص النهائي لإصابة محمود الونش

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي الونش مدافع الفريق.

وقال أسامة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الأشعة أثبتت إصابة الونش بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى.

وأشار "أسامة" إلى أن الونش سيتم إجراء الجراحة له في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر.

وأضاف طبيب الفريق الأبيض أن الإجراء الطبي الذي سيتم مع إصابة الونش، يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع في مثل هذه الإصابات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية غد، الإثنين، في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.