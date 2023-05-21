شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط يقود هجوم الإسماعيلى أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه أمام حرس الحدود فى المباراة التى تنطلق بعد قليل، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمباراة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: سيرجي أكا، محمد حسن، ياو أنور، أحمد مدبولي، محمد الشامى

الهجوم: فراس شواط

ورصدت إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدى، مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين من أجل تحفيزهم لتخطى عقبة حرس الحدود فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتسعى إدارة الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة، من أجل الابتعاد بشكل كبير عن مناطق الهبوط والوصول للنقطة 32 والتقدم لوسط الجدول، وتعمل جاهدة من أجل تجهيز جزء جديد من مستحقات اللاعبين لينصب تركيزهم داخل الملعب فقط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.