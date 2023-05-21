شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات السلة 3x3 بعد التأهل لنهائي بطولة أذربيجان العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصرى الأول للسيدات لكرة السلة 3x3، بعد نجاحه فى التأهل لنهائي بطولة women series بأذربيجان.

وتغلب منتخب مصر على منتخب النمسا فى نصف النهائي بنتيجة 21-14 ليتأهل للمباراة النهائية، وكان منتخب قد حقق الفوز في الدور ربع النهائي على يواندا الصيني بنتيجة 21-13 ليتأهل لنصف النهائي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من الألعاب بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.