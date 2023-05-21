شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يفك الجبس الثلاثاء.. ويبدأ برنامجه التأهيلى للعودة لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفك حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، الجبس من على قدمه الثلاثاء المقبل، بعد إصابته بكسر فى شظية القدم فى مباراة فريقه أمام غزل المحلة، والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بثنائية نظيفة فى بطولة الدورى.

ويبدأ حسام حسن برنامجه التأهيلى الثلاثاء المقبل، لمدة 4 أسابيع، ليكون جاهزا للعودة للمباريات بشكل طبيعى مع فريق سموحة.

ويعكف أحمد سامى على دراسة نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر بهدف لمثله في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

وتعد مواجهة سموحة مع فاركو مواجهة خاصة، حيث يقود فاركو طارق العشرى المدرب السابق لسموحة، قبل الرحيل عنه والتعاقد مع أحمد سامى الذى يمنى النفس بتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن مهاجم الفريق الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى محمد نادى لاعب الوسط الهجومى الذى يعانى من مزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن مواجهة فيوتشر التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.