شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة بالفيديو للاعبى الأهلي فى بداية التحضير لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر فى غرفة الفيديو لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية، فى بداية التحضير لمباراته أمام إنبي المحدد لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما حرص كولر على شرح نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي من أجل التوقف على أسلوب لعب الفريق البترولي، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى شن هجوم على الفرق المنافسة.

ويعود فريق الأهلي لخوض مباريات الدوري بعد فترة من الغياب لظروف خوض مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي في مباراتي نصف النهائي الإفريقي، على أن يواجه الوداد المغربي الذي تأهل بعد تخطي صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي.