شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان ينهى اتفاقه على تدريب سيراميكا ويحسم تشكيل الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى سيراميكا الاتفاق مع حلمى طولان على كافة البنود التعاقدية لتولى تدريب الفريق الفترة المقبلة، خلفاً لـ معين الشعبانى، الذى رحل لتدريب الترجى التونسي.

واتفق حلمى طولان مع مسئولي نادى سيراميكا على تشكيل الجهاز المعاون فى مهمته الجديدة، وهناك استقرار على ضم كل من ممدوح المحمدى ومجدى علام مدربين.

ويقود حلمى طولان سيراميكا فنياً فى المباراة المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق متصل، تولى معين الشعباني المسؤولية الفنية لسيراميكا فى 26 يناير الماضي، خلفاً لأحمد سامي مدرب الفريق السابق، وإجمالاً قاد الشعباني سيراميكا في 12 مباراة، حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.