شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين.. والشناوي يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس السبت عقب الانتهاء من خوض مباراته أمام الترجي التونسي، فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فى إطار التحضير لمباراته ضد إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي لرغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في إراحتهم بعد الحمل البدني الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، على أن يكون اللاعبين جاهزين لمباراة إنبي بشكل طبيعي.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية.

بينما واصل محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر أداء برنامج تأهيلي على هامش مران فريقه بعد إصابته بشد في عضلة السمانة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

ويعود فريق الأهلي لخوض مباريات الدوري بعد فترة من الغياب لظروف خوض مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي في مباراتي نصف النهائي الإفريقي، على أن يواجه الوداد المغربي الذي تأهل بعد تخطي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي الأفريقي.