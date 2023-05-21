شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو مديرا فنيا لمنتخب مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، مع الإيطالي فلافيو جيونيلي لتولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب المصري الأول رجال.

ووصل الإيطالي فلافيو المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول للرجال إلى القاهرة لبدء مهمته بعدما تم التعاقد معه من خلال الاتحاد المصري لكرة الطائرة.

وحضر الإيطالي فلافيو جولينيلى اليوم إلى مقر الاتحاد المصري، وتم إجراء الاجتماع الأول مع رئيس الاتحاد ياسر قمر والمدير التنفيذي حسن عابد والمدرب المساعد حسن الحصري .

ويستعد منتخب الكرة الطائرة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى أغسطس المقبل بالقاهرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة منح مصر حق استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ويسعى اتحاد الكرة الطائرة لتوفير كل الأجواء المناسبة وكافة الامكانيات من أجل حصد اللقب القاري بعد فترة غياب استمرت سنوات طويلة.