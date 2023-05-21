شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المصرى.. عودة محمد محمود الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندرى، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة المصري ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها غدا الاثنين باستاد برج العرب.

وضم زوران محمد محمود لقائمة الاتحاد السكندرى بعد تعافيه من تمزق العضلة الخلفية التي لحقت به الشهر الماضى بينما غاب عن قائمة زعيم الثغر كلاً من: صبحي سليمان،فارس السيد،السيد سالم، عموري،محمد فارس، كازيتو، مورو ساليفو ، أحمد فهد،عبدالله نصيب،وأحمد عيد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : المهدي سليمان وعمرو خليل.

خط الدفاع : صبري رحيل ، مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، محمود علاء ، هشام صلاح.

خط الوسط : ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد، محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود وعمار حمدي.

خط الهجوم: مابولولو وأوستن اموتو و ميسي.

فى سياق مختلف، علق محمد عمر، المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري، على استقالة محمد مصيلحى من رئاسة نادى سيد البلد، موضحا أنها مرفوضة، وأن فقدان الفريق لقب سوبر السلة ليست نهاية المطاف.

وقال عمر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما حدث خلال اليومين الماضين مجرد زوبعة في فنجان وسحابة صيف عابرة لافتاً إلى أن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح، بعد التمسك برفض استقالة محمد مصيلحي.

وأوضح عمر أن هناك أزمة مالية بالاتحاد السكندرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعرض له جميع الأندية الشعبية، ولكنهم لم يشعروا بذلك في ظل وجود مصيلحي نتيجة الجهد الكبير الذى يبذله من أجل استقرار النادى.

وناشد عمر الجماهير ومجلس الإدارة وأعضاء النادي التكاتف من أجل كيان الاتحاد السكندرى، مطالباً بتكثيف الاجتماعات في الفترة الحالية لإيجاد حلول وأفكار خارج الصندوق لكي يعبر زعيم الثغر هذه الأزمة.

ووجه عمر رسالة إلى مصيلحي قائلاً: "جماهيرك وأحبابك في انتظارك لأنك قيمة وقامة لنادي الاتحاد ومن حقك الحزن لكن الاستقالة مرفوضة وكل القاصي والداني يعرف قيمتك سواء في اسكندرية أو خارجها فأنت رمز واسمك مرتبط بالاتحاد وتواجدك في الأيام القادمة مطلوب لرسم خريطة المرحلة القادمة".