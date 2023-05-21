نجم الوداد يغيب عن نهائي أبطال إفريقيا أمام الأهلي.. ولاعبان مهددان بالإيقاف

الشارقة - اميمة ياسر - يغيب حميد أحداد، نجم الوداد المغربي، عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، لحصوله على 3 بطاقات صفراء بعد دور المجموعات.

فيما يمتلك ثنائي الوداد "يحيى جبران وأمين أبو الفتح" بطاقتين صفراوتين، وحال حصول أحدهما على بطاقة ثالثة فى مباراة الذهاب سيغيب عن لقاء العودة.

يواجه الأهلي، نظيره الوداد المغربي، بالقاهرة، يوم الأحد 4 يونيو المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو فى المغرب.

وأطاح الوداد المغربي، بصن داونز الجنوب إفريقي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله معه إيجابيا 2-2، في لقاء الإياب على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، مستفيدا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

تأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 حيث أحرز هدف اللقاء حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز فى تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو "هدفين"، وهدف لمحمود كهربا.