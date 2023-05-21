شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع حرس الحدود 0/0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى وحرس الحدود بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المباراة المقامة باستاد الإسماعيلية فى افتتاحية الجولة الـ29 للدورى .

بدأت المباراة بسيطرة هجومية للإسماعيلى أدت لإشهار حكم المباراة الكارت الأحمر مباشر في وجه مصطفى جمال مدافع حرس الحدود بعد عرقلته لياو أنور مهاجم الدراويش وهو في طريقه لمرمى الحدود .

بعدها حاول لاعبو الإسماعيلى إحراز هدف التقدم دون جدوى بفضل الدفاع المحكم لحرس الحدود والذى اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة التي مثلث خطورة على احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش ، وبالرغم من السيطرة الكبيرة لأصحاب الأرض إلا أنهم فشلوا طوال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة من هز شباك الخصم حتى أطلق حكم المباراة محمود ناجى صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمباراة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: سيرجي أكا، محمد حسن، ياو أنور، أحمد مدبولي، محمد الشامى

الهجوم: فراس شواط

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

يالدفاع: محمد رضا – خالد سامي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي.

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيلكس – حامد الجابري.

الهجوم: مصطفى زيكو – فالنتين أودو – إسلام جمال.

يحتل الاسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة (6 انتصارات و11 تعادل و10 هزائم)، ويبتعد عن مناطق الهبوط بنقطتين فقط.

في المقابل، يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة (6 فوز و7 تعادلات و16 هزيمة ) وتأكد هبوطه للقسم الثانى .