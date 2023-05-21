شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 13-11, 11-2, 11-5
يذكر أن نور الطيب لاعبة هليوبوليس، المصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، توجت بلقب السيدات في نفس البطولة، وفازت نور الطيب في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9.
8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.
7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.
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