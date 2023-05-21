شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش ببطولة مانشستر المفتوحة، والتي استضافتها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 13-11, 11-2, 11-5

يذكر أن نور الطيب لاعبة هليوبوليس، المصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، توجت بلقب السيدات في نفس البطولة، وفازت نور الطيب في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.