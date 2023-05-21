شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية.. غياب 6 لاعبين وضم محيى جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية غدا الاثنين باستاد السويس الجديد، فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستمر غياب الخماسي عمر جابر وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وناصر منسى ومحمد عبد الشافى، وانضم لهم أحمد بلحاج، بينما ضم أوسوريو اللاعب الشاب محيى جمعة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.