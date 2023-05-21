شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن رضا شحاتة وجايمى باتشيكو، المديران الفنيان لغزل المحلة وبيراميدز، تشكيل المباراة التى تجمعهما بعد قليل على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل المحلة كلا من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب .

خط الدفاع: معاذ الحناوى ، محمد بازوكا ، مصطفى العش ، السيد الشبراوى .

خط الوسط: أحمد النادرى ، حميدماو ، محمد جابر ، أحمد الشيخ .

الهجوم: جبريل أوريك ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

الاحتياطى: أحمد رضا ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش ، طارق سامى .