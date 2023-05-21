شكرا لقرائتكم خبر عن "اضحك الصورة تطلع حلوة" شعار مران الأهلى الأول استعدادا لمباراة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من السعادة على لاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراتهم ضد إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.



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