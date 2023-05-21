شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. حلمى طولان مديرا فنيا لسيراميكا وعلام والمحمدى ضمن الجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع حلمي طولان، رئيسًا لجهاز الكرة، ومديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لمعين الشعباني، ويضم الجهاز المعاون لحلمي طولان، مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا أيضا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

ويقود حلمي طولان فريق سيراميكا بدءًا من مباراة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.