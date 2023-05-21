شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم حرس الحدود بهدف الشامى ويصل للنقطة 32 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد الشامى في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة الـ29 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 32 نقطة واقترب من البقاء بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة واصبح مسألة بقائه بالدورى مسألة وقت .

بدأت المباراة بسيطرة هجومية للإسماعيلى أدت لإشهار حكم المباراة الكارت الأحمر مباشر في وجه مصطفى جمال مدافع حرس الحدود بعد عرقلته لياو أنور مهاجم الدراويش وهو في طريقه لمرمى الحدود .

بعدها حاول لاعبو الإسماعيلى احراز هدف التقدم دون جدوى بفضل الدفاع المحكم لحرس الحدود والذى اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة التي مثلث خطورة على احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش ، وبالرغم من السيطرة الكبيرة لأصحاب الأرض إلا أنهم فشلوا طوال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة من هز شباك الخصم حتى أطلق حكم المباراة محمود ناجى صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

في الشوط الثانى باغت الإسماعيلى بالهجوم واستطاع إحراز هدف التقدم في الدقيقة 56 عن طريق هدافه محمد الشامى ، حاول بعدها الضغط من أجل إحراز الهدف الثانى دون جدوى ، في الوقت الذى قام به لاعبو حرس الحدود بهجمات مرتدة من اجل إدراك هدف التعادل دون جدوى حتى اطلق حكم اللقاء صافرته بنهاية المباراة .

جاء تشكيل الإسماعيلى لمباراة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: سيرجي أكا، محمد حسن، ياو أنور، أحمد مدبولي، محمد الشامى

الهجوم: فراس شواط

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

يالدفاع: محمد رضا – خالد سامي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي.

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيلكس – حامد الجابري.

الهجوم: مصطفى زيكو – فالنتين أودو – إسلام جمال.