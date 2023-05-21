شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يسجلون غيابا عن صفوف الزمالك فى مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 11 لاعبا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة الداخلية، المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كل من: محمود الونش وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمود شبانة وعمر جابر وناصر منسي وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج ومحمد عبد الغني.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محيي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 46 نقطة، باحثًا عن مواصلة الانتصارات والزحف داخل المربع الذهبي، فيما يحتل الداخلية المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط.