مصدر: الشناوى يعقد قرانه ويجهز لزفافه بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن اللاعب عقد قرانه خلال اليومين الماضيين، ويستعد لدخول عش الزوجية بعد نهائي أفريقيا، حيث استغل فترة إيقافه محليا لمدة 3 مباريات، لعقد قرانه والتجهيز لزفافه.

وأكد المصدر أن الشناوي انفصل عن زوجته السابقة وأم أبنائه الإثنين منذ أكثر من عام، ويستعد لدخول عش الزوجية مجددا في الفترة القادمة بعد عقد قرانه مؤخرا.

استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس السبت عقب الانتهاء من خوض مباراته أمام الترجي التونسي، فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فى إطار التحضير لمباراته ضد إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي لرغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في إراحتهم بعد الحمل البدني الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، على أن يكون اللاعبين جاهزين لمباراة إنبي بشكل طبيعي.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية.

بينما واصل محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر أداء برنامج تأهيلي على هامش مران فريقه بعد إصابته بشد في عضلة السمانة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

ويعود فريق الأهلي لخوض مباريات الدوري بعد فترة من الغياب لظروف خوض مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي في مباراتي نصف النهائي الأفريقي، على أن يواجه الوداد المغربي الذي تأهل بعد تخطي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي الأفريقي.