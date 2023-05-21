شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجلاصى ويحيى.. ميمى عبد الرازق يضم 25 لاعبا بقائمة المصرى لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الجولة 29 بالدوري.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

محمد شحاتة، محمود جاد، عصام ثروت، عماد بو بكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي، أحمد عماد، إسلام أبو سليمة، محمد دبش، كريم العراقي، إسلام المزين، أحمد شداد، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، إيزي إيميكا، محمد حسن، زياد فرج، زياد كمال، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، رجب عمران، أسامة الجزار، محمد جريندو، عبده يحيى، حسام حسن.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري، ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري في السادسة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

وسدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.