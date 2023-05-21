حمزة الجمل: لاعبو الإسماعيلى أبطال ونعمل فى ظروف صعبة والضغوط كبيرة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد حمزة الجمل، المدير لفنى لفريق الإسماعيلى، بلاعبى الدراويش بعد الفوز المهم على حرس الحدود بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "بنحمد ربنا على الثلاث نقاط.. والوضع فى الإسماعيلية صعب جدا ومن يتحمل مسئولية الإسماعيلى دا عبء كبير، فما بالك بتحمل الإسماعيلى فى وضع صعب جدا معاه 14 نقطة فى دور كامل، بتتحمل مسئولية وأنت فى المركز الأخير والدور الثانى دائما بيكون صعب مش حمزة بس كل المنظومة والإدارة كلها التى توفر جزء من مستحقات اللاعبين".

وأضاف حمزة الجمل: "مواجهة اليوم كانت مصيرية لأن حرس الحدود فى حاجة أيضا للفوز للخروج من المنطقة الخطرة، وكمان مصيرية بالنسبة للإسماعيلى فأنا بعتبر اللاعيبة اللى معانا دى أبطال لأننا نعمل فى ظروف صعبة".

وتابع مدرب الإسماعيلى: هناك ضغوط كبيرة جدا على اللاعبين والذى ظهر عليهم فى اتخاذ قرارات عكسية أمام مرمى الحرس، الجهاز يقدر يتحمل الضغوط ولو مش هيقدر يرحل لكن اللاعبين بتكون صعب جدا عليهم.

حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود بهدف دون مقابل، أحرزه محمد الشامى في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة الـ29 للدورى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.