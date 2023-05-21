اخبار الرياضه

رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولات 30 و31 و32 بالدورى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولات 30 و31 و32 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد ثلاث جولات جديدة من بطولة الممتاز، وهي الجولات 30 و31 و32.

 وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:

 

خطاب الرابطة
خطاب الرابطة

 

الجولة 30
الجولة 30

 

الجولة 32
الجولة 32

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت تعديل مواعيد ثلاث مباريات في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، والتي انطلقت اليوم الأحد بمباراتين.

وقررت الرابطة تعديل موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين لتقام فى التاسعة والنصف بدلاً من السابعة مساء نفس اليوم.

كما جرى تعديل موعد مباراة فاركو وسموحة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.

والتعديل الثالث، شمل مباراة فيوتشر وسيراميكا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا