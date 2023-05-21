شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الجولة 31 للدورى بسبب نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة قمة الكرة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري إلى أجل غير مسمى لظروف مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي ضد المصري أيضا في الجولة الثلاثين لنفس السبب على أن يتحدد موعد المباراتين في وقت لاحق.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد ثلاث جولات جديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الجولات: 30 و31 و32.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:



خطاب الرابطة



الجولة 30



الجولة 32

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت تعديل مواعيد ثلاث مباريات في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، والتي انطلقت اليوم الأحد بمباراتين.

وقررت الرابطة تعديل موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين لتقام فى التاسعة والنصف بدلاً من السابعة مساء نفس اليوم.

كما جرى تعديل موعد مباراة فاركو وسموحة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.

والتعديل الثالث، شمل مباراة فيوتشر وسيراميكا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.