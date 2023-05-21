شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدماً على غزل المحلة بهدفين نظيفين قى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إسلام عيسى فى الدقيقة 28 قبل أن يضيف وليد الكرتى الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة «45+2» .

بدأ المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد ميهوب،خط الدفاع: معاذ الحناوى ، محمد بازوكا ، مصطفى العش ، السيد الشبراوى، خط الوسط: أحمد النادرى ، حميدماو ، محمد جابر ، أحمد الشيخ، الهجوم: جبريل أوريك ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد رضا ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش ، طارق سامى .

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوي ،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي،خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي،خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 13 مباراة.

بينما رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الثالث لجدول الترتيب، جمعها من 25 مباراة، حقق الانتصار 14 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.