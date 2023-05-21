شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وجاء مواعيد المباريات كما هو محدد في الجدول التالى:



دور الـ16 كاس مصر

في سياق متصل أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد ثلاث مباريات في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، والتي انطلقت اليوم الأحد بمباراتين.

وقررت الرابطة تعديل موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين لتقام فى التاسعة والنصف بدلاً من السابعة مساء نفس اليوم.

كما جرى تعديل موعد مباراة فاركو وسموحة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.

والتعديل الثالث، شمل مباراة فيوتشر وسيراميكا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.