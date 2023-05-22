شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 5 يوليو المقبل على استاد برج العرب في الثامنة والنصف مساءا.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد ثلاث جولات جديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الجولات: 30 و31 و32.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:



خطاب الرابطة



الجولة 30



الجولة 32

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت تعديل مواعيد ثلاث مباريات في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، والتي انطلقت اليوم الأحد بمباراتين.

وقررت الرابطة تعديل موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش المقرر لها غدا الاثنين لتقام فى التاسعة والنصف بدلاً من السابعة مساء نفس اليوم.

كما جرى تعديل موعد مباراة فاركو وسموحة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.

والتعديل الثالث، شمل مباراة فيوتشر وسيراميكا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.