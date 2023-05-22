شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 برصيد 52 نقطة ، خلف الأهلى المتصدر برصيد 53 نقطة علماً بأنه لعب عدد مباريات أقل من كل الفرق.

وحل فيوتشر ثالثاً في جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 51 نقطة،بينما جاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصرى كالتالى:



تريتب الدورى المصرى

بيراميدز 2 – 0 غزل المحلة

ارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إسلام عيسى فى الدقيقة 28 قبل أن يضيف وليد الكرتى الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة «45+2».

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى لجدول الترتيب،جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة،وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً.

الإسماعيلى 1 – 0 حرس الحدود

حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد الشامى في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة الـ29 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 32 نقطة واقترب من البقاء بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة واصبح مسألة بقائه بالدورى مسألة وقت .