شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس الرابطة المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن مواعيد مباريات نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بين فيوتشر مع المصرى البورسعيدى، وسيراميكا مع الاتحاد السكندرى.

مواعيد نصف نهائي كأس الرابطة

المصرى مع فيوتشر: فى التاسعة والنصف مساء يوم السبت 24 يونيو المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية

سيراميكا مع الاتحاد السكندرى: فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 26 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت تعديل مواعيد ثلاث مباريات في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، والتي انطلقت اليوم الأحد بمباراتين.

وقررت الرابطة تعديل موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين لتقام فى التاسعة والنصف بدلاً من السابعة مساء نفس اليوم.

كما جرى تعديل موعد مباراة فاركو وسموحة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.

والتعديل الثالث شمل مباراة فيوتشر وسيراميكا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لتقام فى التاسعة والنصف مساءً بدلاً من السابعة مساءً.