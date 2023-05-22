شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والداخلية والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الإثنين بالجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويأتي على رأسها تكليف محمود البنا بإدارة مباراة الزمالك والداخلية.

وجاءت أسماء الحكام كالتالى:



الزمالك والداخلية

الزمالك × الداخلية

المقاولون × طلائع الجيش



المقاولون والجيش

الاتحاد السكندرى × المصرى



الاتحاد

فى سياق مختلف يلقى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، محاضرة على المدربين فى الدبلومة الأفريقية A عن قانون كرة القدم، خاصة مادة 11 عن التسلل، ومادة 12 عن الأخطاء وسوء السلوك، ومادة 13 عن الركلات الحرة، وذلك في ضوء اهتمام الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكره القدم للاستفادة من الخبرات الأجنبية بمصر.

ويفتح بيريرا حوارا مع المدربين المشاركين في الدورة، قبل المحاضرة ويسبقها محاضرة أخرى "عملي" بالملعب من الساعة الثامنة صباحا، طبق فيها عماد النحاس أساليب بناء الهجوم من المدافعين وذلك في وجود الزيارة التفقدية من وفد الاتحاد الافريقي الذي يضم المغربي جمال فتحي، و عبدالمنعم شطة.