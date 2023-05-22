شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 5 / 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، تجهيز محمد الشناوى حارس الأهلى لعقد قرانه بعد دورى أبطال أفريقيا، أعلان اوسوريو المدير الفنى للزمالك لقائمة فريقه استعدادا للداخلية .

مصدر: الشناوى يعقد قرانه ويجهز لزفافه بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا

كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن اللاعب عقد قرانه خلال اليومين الماضيين، ويستعد لدخول عش الزوجية بعد نهائي أفريقيا، حيث استغل فترة إيقافه محليا لمدة 3 مباريات، لعقد قرانه والتجهيز لزفافه.

قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية.. غياب 6 لاعبين وضم محيى جمعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية غدا الاثنين باستاد السويس الجديد

عودة الجلاصى ويحيى.. ميمى عبد الرازق يضم 25 لاعبا بقائمة المصرى لمواجهة الاتحاد

أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الجولة 29 بالدوري.

الزمالك يخسر أمام بطل تونس فى نهائى البطولة الأفريقية للطائرة

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد عاشور، أمام نظيره مولودية بوسالم التونسى "المنظم"، 3/2 فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس.

الإسماعيلى يهزم حرس الحدود بهدف الشامى ويصل للنقطة 32 بالدورى

حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد الشامى في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة الـ29 للدورى.

رسميا.. حلمى طولان مديرا فنيا لسيراميكا وعلام والمحمدى ضمن الجهاز

أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع حلمي طولان، رئيسًا لجهاز الكرة، ومديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لمعين الشعباني، ويضم الجهاز المعاون لحلمي طولان، مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا أيضا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

"اضحك الصورة تطلع حلوة" شعار مران الأهلى الأول استعدادا لمباراة إنبى.. صور

سيطرت حالة من السعادة على لاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراتهم ضد إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

على فرج يتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

توج البطل المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش ببطولة مانشستر المفتوحة، والتي استضافتها مدينة مانشستر في الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

منتخب مصر للسيدات 3x3 يحقق الميدالية الفضية فى بطولة Women Series

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة سيدات 3×3 الميدالية الفضية فى بطولة Women Series العالمية، فى المشاركة الأولى فى تاريخ منتخبنا بالبطولة.