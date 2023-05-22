شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شيحة: الإسماعيلى على الطريق الصحيح وأعد بعدم تكرار ما حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، أن مباراة حرس الحدود كانت صعبة والفوز مهم جدا، والإسماعيلى يسير على الطريق الصحيح.

وقال محمد شيحة، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: الحمد لله الإسماعيلى على الطريق الصحيح، ومباراة حرس الحدود كانت صعبة والفوز مهم جدا".

وأضاف شيحة: "الفريق منح الجمهور الثقة بأدائه القوى والجمهور عشمان فى الفريق لتحقيق الفوز فى كل المباريات، ولن نطمئن سوى بنهاية الدورى".

وتابع نائب رئيس الإسماعيلى: "جمهور الإسماعيلى على رأس كل لاعبى الفريق والجهاز الفنى ومجلس الإدارة، وهو أفضل جمهور فى مصر، ولم نحسم أى أمر بشأن مستقبل جميع اللاعبين حتى انتهاء الدورى".

واستطرد: "حمزة الجمل مستمر معنا وناجح ومعدى التوقعات وهو له كل الدعم والتقدير، وتحدثت قبله مع شوقى غريب وعلاء نبيل وخالد جلال ومحمد وهبة ورفضوا وطلبوا منى التعاقد مع حمزة الجمل".

واختتم محمد شيحة تصريحاته قائلا: "أطمئن جمهور الإسماعيلى أن ما حدث فى هذا الموسم لن يتكرر مرة أخرى، وسنعمل على بناء فريق قوى ولن نتدخل فى اختيار حمزة الجمل وهو المكلف بكل التعاقدات".

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد الشامى في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة الـ29 للدورى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.