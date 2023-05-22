شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نادى يشارك فى مران سموحة ويعلن جاهزيته لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد نادى، لاعب فريق سموحة، فى تدريبات اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق فاركو، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

وتعافى محمد نادى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن مواجهة فيوتشر الأخيرة، ولكنه انتظم اليوم فى مران الفريق السكندري ليعلن جاهزيته لمواجهة فاركو، ليتنفس أحمد سامى الصعداء بعد عودة اللاعب بسبب معاناة الفريق من غياب الثنائى الهجومى حسام حسن والغانى بنجامين بواتينج.

ويعكف أحمد سامى على دراسة نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر بهدف لمثله في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

وتعد مواجهة سموحة مع فاركو مواجهة خاصة، حيث يقود فاركو طارق العشرى المدرب السابق لسموحة، قبل الرحيل عنه والتعاقد مع أحمد سامى الذى يمنى النفس بتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن، مهاجم الفريق، الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى الغانى بنجامين بواتينج الذى يغيب عن مباراة فاركو للإيقاف بعد حصوله على إنذار أمام فيوتشر فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.